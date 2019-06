La piscine de Boussu fermée dès le 17 juin

Des «problèmes techniques» nécessitent une analyse détaillée de l’état de la piscine, affirme le collège communal. Qui ferme la piscine pour une durée indéterminée.

Vous prévoyez de prendre un abonnement à la piscine pour vous rafraîchir durant l’été? Ce ne sera pas à la piscine de Boussu que ce sera possible. Le collège communal a décidé aujourd’hui de sa fermeture dès lundi prochain, le 17 juin prochain.

Celui-ci a en effet commandité une analyse complète et détaillée de l’équipement sportif. Un rapport a mis en lumière quelques problèmes techniques nécessitant «une analyse spécialisée et détaillée», selon la commune de Boussu. Sont ciblés par ce rapport la vétusté de la cuve, l’état des margelles et la fixation des échelles du bassin.

Le Collège communal va donc rapidement commanditer une étude complète sur la fonctionnalité de la piscine avec les incidences en termes de coût de rénovation.

Les abonnements individuels seront remboursés, par le service de la recette communale (71, rue Grande à Hornu). Il est conseillé de contacter l’agent traitant à partir du mois de septembre au 065 717 320 ou par mail: recette@boussu.be.

Au stade actuel, impossible d’avancer une date de réouverture de la piscine, ni même de savoir si elle rouvrira ses portes. Tout dépendra des conclusions de l’étude commanditée par le collège, qui «en tirera les conséquences.»