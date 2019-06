Tournoi WTA de Rosmalen: Kirsten Flipkens et Greet Minnen en quarts de finale

Les quarts de finale du tournoi sur herbe de Rosmalen se joueront avec Greet Minnen (WTA 139) et Kirsten Flipkens (WTA 69). Cette dernière, qui a signé une belle performance contre Lesia Tsurenko (WTA 32), avait joué la finale lors de la dernière édition de la compétition.

Quelques minutes après Greet Minnen, c’est Kirsten Flipkens qui s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sur gazon de Rosmalen. La Campinoise, 69e mondiale, s’est imposée en deux sets serrés 7-6 (10/8) et 7-5 face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 32), 4e tête de série, au 2e tour de cette épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, mercredi aux Pays-Bas. La rencontre a duré 1 heure et 58 minutes.

Kirsten Flipkens, finaliste du tournoi néerlandais il y a un an, pourrait désormais croiser la route d’Alison Van Uytvanck (WTA 55), tête de série N.9. Sa prochaine adversaire sera en effet la vainqueure du match entre Van Uytvanck et la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 134), issue des qualifications.

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen, 139e mondiale et issue des qualifications, s’est hissée en quarts de finale en battant au 2e tour la Russe Margarita Gasparyan (WTA 63) en deux sets 6-4, 6-4 et 1 heure 24 de jeu.

Greet Minnen, qui dispute pour la première fois ce tournoi de préparation à Wimbledon, affrontera en quarts de finale soit la Russe Veronika Kudermetova (WTA 60) soit l’Australienne Destanee Aiava (WTA 214). Elle se retrouve pour la seconde fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi WTA après le tournoi de Hobart en janvier.

Dernière joueuse belge en lice au 2e tour, Ysaline Bonaventure (WTA 120) est pour sa part opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 52), qui a sorti Elise Mertens (WTA 21/N.3) au 1er tour.