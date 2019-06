Un père de famille de 40 ans perd la vie dans un accident sur la N4

Un accident mortel s'est produit mercredi durant la matinée sur la N4, à hauteur de la commune de Bertogne.

Ce matin, vers 10 h 20, un automobiliste circulant sur la N 4, route du Stritchou, entre Flamierge et Mande-Saint-Etienne (Bertogne) a perdu le controle de son véhicule qui a terminé sa course en contrebas de la chaussée. Les pompiers et ambulanciers de Saint-Hubert, Houffalize et Bastogne se sont rendus sur les lieux. Hélas, l'infortuné conducteur est décédé sur place.

Il s'agit de Monsieur Jean-Julien Nisen, âgé de 40 ans, entrepreneur indépendant en terrassement et demeurant à Cobreville. Il était papa de jumeaux. Le constat a été effectué par les policiers de la route.