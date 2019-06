Baloise Belgium Tour: Jan-Willem van Schip remporte la première étape à Knokke-Heist

Jan-Willem van Schip (Roompot-Charles) s’est imposé dans la 1e étape du Baloise Belgium Tour (ex-Tour de Belgique), disputée ce mercredi sur 184,3 km entre Saint-Nicolas et Knokke-Heist. Il s’est imposé avec quelques secondes d’avance sur le peloton.

Le Néerlandais Jan-Willem van Schip (Roompot-Charles) a remporté la 1e étape du Baloise Belgium Tour (2.HC), disputée mercredi sur 184,3 km entre Saint-Nicolas et Knokke-Heist. Il s’est imposé avec quelques secondes d’avance sur le peloton, prenant du même coup la 1e place au classement général. Tim Merlier (Corendon-Circus) a pris la 2e place, devant le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick-Step).

Ce jeudi, la 2e étape -180,8 km entre Knokke-Heist et Zottegem, offrira un final pour spécialistes des classiques flandriennes. En effet, le peloton devra gravir, entre autres, le Mur de Grammont avant de se jouer la victoire à Zottegem.

Vendredi, un contre-la-montre de 9,2 kilomètres dans les rues de Grimbergen sera au programme de la 3e étape. Samedi, l’étape reine aura Seraing pour lieu d’arrivée et de départ. C’est sûrement lors de ces 151,1 km et des ascensions de la Rue Aux Deux Croix, de la Côte de la Vecquée, de la Côte du Maquisard, de La Redoute, de la Rue de Lincé, de la Côte Les Forges et de la Côte de Roche Aux Faucons que les costauds devront faire la différence. Toutefois, la dernière des sept montées du jour se situe à plus de 50 km de l’arrivée.

Dimanche, l’ultime étape entre Tongres et Beringen (158,4 km) offrira une nouvelle chance aux sprinteurs de s’illustrer.

Vainqueur des deux dernières éditions du Baloise Belgium Tour, l’ancien Tour de Belgique, Jens Keukeleire (Lotto Soudal) ne défend pas son titre, lui qui est engagé cette semaine au Critérium du Dauphiné.