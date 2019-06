La buvette ABY, l’horeca temporaire de l’été à l’abbaye de Forest

Une buvette estivale animera le bas de Forest cet été. Elle s’implante dès ce 15 juin dans l’ancienne brasserie de l’abbaye. C’est la buvette ABY, qui préfigure le pôle culturel du même nom prévu pour 2023.

L’abbaye de Forest va être reconvertie en pôle culturel. C’est ce que la Commune a appelé le projet ABY. Mais dans l’attente de cette transformation, un appel a projets a été lancé en avril pour occuper les lieux cet été avec une buvette.

On apprend ce 11 juin que la «buvette ABY» s’installera à deux pas de la place Saint-Denis dès ce samedi 15 juin. Elle ouvrira ses pompes et jarre à ice tea maison dans l’ancienne Brasserie de l’Abbaye. La Commune l’annonce comme «un avant-goût de ce que sera le futur pôle culturel: un lieu ouvert à tous, espace d’échanges et de rencontres».

Charles Spapens, échevin de la revitalisation urbaine, se réjouit: «Cette buvette fera revivre le temps d’un été le mythique horeca de l’abbaye. Et surtout, fera découvrir ce lieu enchanteur à un grand nombre de personnes. Les gérants, qui rêvaient de cet espace depuis quelques années déjà, sont ravis. Ils ont pour objectifs de remettre le lieu en valeur et d’ouvrir une buvette familiale et conviviale proposant des activités tout public, un lieu de rendez-vous quotidien pour tous».

Pour rappel, ABY est prévu pour septembre 2023. Il repose sur un budget de 29 millions d’euros dont une partie est apportée par le FEDER, mais aussi Beliris et la Fédé Wallonie-Bruxelles. Bibliothèque francophone, académie de musique, de danse et des arts parlés, salle de spectacle et café-resto doivent s’y implanter. Espaces de création, d’expo ou dédiés aux jeunes et aux citoyens y sont aussi prévus.

Avant les travaux, Forest y a installé le projet fABrYk. Ce «préprojet du Pôle Culturel» comprend une microbibliothèque, certains cours de l’académie, des stages pour enfants, un cinéma en plein air et la toute nouvelle buvette ABY donc.