«Mouches, sang, rongeurs»: des riverains en justice pour dénoncer les nuisances de Kurth Viandes

Dépôt de pneus, odeurs nauséabondes, invasion de mouches, de rats et même de mouettes... Les nuisances dénoncées par les riverains de la société Kurth Viandes, dont le siège est situé rue de l’Abattoir à Liège, sont nombreuses.

Plusieurs actions en justice ont été lancées pour y mettre fin, a indiqué mercredi Me Alain Lebrun, qui représente une cinquantaine d’habitants.

Jean-Marie de Sart, voisin de l’exploitation située rue de l’Abattoir mais qui s’étend jusqu’au quai Godefroid Kurth, alerte les autorités depuis 2005. À l’époque, dans un courrier adressé à l’administration du cadastre, il se plaint déjà «des mouches, du sang, des rongeurs, des oiseaux, des odeurs, des cuissons sous nos fenêtres...»

Plusieurs actions judiciaires ont été entamées. Une première victoire a été obtenue le 11 janvier dernier, le tribunal de première instance de Liège ayant ordonné à Kurth Viandes d’enlever les pneus déposés dans son bâtiment.

Au nom de la famille de Sart, Me Lebrun a également intenté une action en dommages et intérêts, qui est pendante.

Enfin, une action en cessation devant le président du tribunal de première instance de Liège a été enclenchée à l’encontre de Kurth Viandes car cette société n’a plus de permis d’environnement depuis sept ans. L’affaire sera plaidée le 6 août prochain.

« La boucherie est restée fermée dix jours. Selon nos sources, cinq tonnes de viande avariée ont dû être liquidées »

Les riverains et leur avocat regrettent l’inaction des autorités face à cette situation. «Il est incroyable que ni la Région wallonne, ni la Ville n’aient un registre afin que lorsqu’un permis d’environnement s’achève, on puisse vérifier que l’exploitation est terminée», a déploré Me Lebrun. Surtout que dans ce cas-ci, les riverains ont maintes et maintes fois alerté les autorités, gênés par d’autres nuisances de la société.

Les choses commencent toutefois à bouger, se sont-ils réjouis, même s’ils n’attendent «pas monts et merveilles». Le 28 mai dernier, le bourgmestre Willy Demeyer a adressé un courrier à Kurth Viandes. Il y constate que la demande de permis d’environnement introduite par la société a été déclarée irrecevable le 11 mars 2019 mais que l’exploitation s’est poursuivie. Il intime dès lors la société de se mettre en ordre dans un délai d’un mois. À défaut, un PV d’infraction pourra être dressé.

Il a également averti l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) qui y a effectué une descente. «La boucherie est restée fermée dix jours. Selon nos sources, cinq tonnes de viande avariée ont dû être liquidées», a avancé Me Lebrun. Le bâtiment vient de rouvrir ses portes, a-t-il indiqué.