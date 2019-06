Une enveloppe de 1,6 million pour le sport et la culture grâce aux revenus de la Loterie nationale

Trente-trois projets portant sur des activités liées au sport et à la culture pour les personnes défavorisées se partageront un subside fédéral de 1,6 million d’euros, attribué grâce aux revenus de la Loterie nationale.

Au total, 8 CPAS et 25 organisations à but non lucratif, répartis dans tout le pays, bénéficieront de ce soutien financier leur permettant d’organiser leurs activités sportives et culturelles et de participer ainsi à l’intégration sociale du public concerné, ont souligné Sophie Wilmès et Kris Peeters, les ministres en charge de la Loterie nationale et de la Lutte contre la pauvreté.

«Par cet appel à projets qui met l’accent sur le sport et la culture comme leviers dans la lutte contre la pauvreté, nous soulignons notre engagement pour la dignité et l’émancipation des personnes. La lutte contre la pauvreté est une problématique importante qui doit nous mobiliser et qui se reflète pleinement dans la politique des subsides de la Loterie nationale», a commenté Sophie Wilmès.