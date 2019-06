Pour rappel, Alexandre Hart (21 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et Killian Wilmet (18 ans) sont accusés d’assassinat, de torture, de traitement inhumain, de viol, d’attentat à la pudeur, de menaces de mort et de coups sur Valentin Vermeesch (18 ans), une personne vulnérable de par «sa déficience mentale établie et connue des auteurs des faits», la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Huy.