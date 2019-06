Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Les précautions à prendre en cas de bagages perdus, Les enfants de plus en plus touchés par une maladie du foie associée à l’alimentation, Des stratégies pour lutter contre le champignon destructeur de fibres... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 12 juin.

1

Bagage perdu: les précautions à prendre

Nul n’est à l’abri d’un bagage perdu à l’aéroport. Outre une assurance, quelques précautions valent la peine. Témoignage de Marc, de retour récent d’un voyage en Grèce.

2

Les enfants souffrent d’un foie trop gras

C’est la Journée internationale de la NASH, maladie du foie associée à l’alimentation. Gavés de sodas, bonbons, biscuits, jus de fruits, les enfants sont de plus en plus touchés. Le résultat est le même que chez les oies: un foie gras, appelé par les médecins «NAFLD» pour non alcoholic fatty liver disease, ou stéatose du foie en français.

3

Os humains sur le chantier de la Place à Mouscron

De petits os sont visibles sur le chantier de la Grand-Place, autour du monument aux morts, là où le cimetière du Centre se trouvait jusqu’au XIXe siècle. Mais d'où viennent-ils?

4

Sus au champignon destructeur de fibres

Le lin et ses fibres naturelles sont toujours plus demandés par les Chinois et Indiens pour le peignage ou la filature. Aujourd'hui, onze acteurs de la recherche se donnent 4 ans pour lutter de manière intégrée contre les maladies du lin fibre.

5

Un dortoir arlonais au Bénin

La coopération Arlon-Bembéréké débouche à nouveau sur du concret. Un nouveau dortoir a été inauguré récemment dans cette ville du Bénin.

6

Brassards noirs sur blouses blanches, aussi à Namur

Les hôpitaux namurois s’inscrivent dans la dynamique des mardis blancs. Mardi, le brassard noir ornait les tabliers. Noir sur blanc: le contraste attire l’attention. Dans les hôpitaux,c’est l’expression d’un ras-le-bol d’une catégorie de personnel: le secteur infirmier.

7

Belgique - Ecosse: c’est trop facile, mais cela reste bon à prendre

Les Diables ont bien fini la saison, grâce à un doublé de Lukaku et dans le sillage d’un très bon De Bruyne. Ils ont pu partir en vacances l’esprit tranquille, et le sentiment du devoir bien fait: 12 sur 12, six points d’avance sur la troisième place, l’Euro 2020, c’est tout droit.

8

YZen, la vision déco d’un duo soudé

YZen, c’est le nom d’artiste du duo composé d’Angelo Iapichino et de son épouse. Le professeur-soudeur réalise les dessins imaginés par son épouse institutrice maternelle.

9

Des produits éco-friendly grâce aux scouts

Fabriquer des produits d’hygiène de base avec des produits naturels? C’est ce que proposent les scouts de Welkenraedt le 22 juin.

10

Festitroc: échange de bons procédés, rien à jeter

Entre un livre cache-pot et une éponge en tissu de récup, on a recyclé et partagé les bons plans «zéro déchet» ce dimanche au Festitroc à Auvelais.

