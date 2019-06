Les festivités de la Ducasse de Mons commencent mercredi

(Belga) Les festivités de la Ducasse de Mons 2019 commencent mercredi et se poursuivront jusqu'au 23 juin. L'air du "Doudou" résonnera aujourd'hui pour la première fois sur la Grand-Place.

Le programme officiel de la Ducasse de Mons 2019 est lancé mercredi. Plusieurs manifestations sont programmées dans la journée à Mons dont le traditionnel "verre" du bourgmestre et du Collège communal au Jardin du Mayeur à 18h30. Les musiciens du "Doudou" prendront, quant à eux, place sur le kiosque installé sur la Grand-Place pour une répétition de l'air traditionnel du "Doudou". Plusieurs autres activités festives, dont des concerts, sont également annoncées un peut partout dans le centre-ville. Tous les jours, jusqu'au 23 juin, Mons vivra au rythme de sa Ducasse. Des milliers de personnes sont notamment attendues vendredi soir pour le traditionnel méga-concert sur la Grand-Place. La musique, qu'elle soit rock, de fanfares, de carillons, sera omniprésente pendant toute la durée des festivités dans Mons et dans les villages de l'entité. Le programme "rituel" des festivités proprement dit commencera samedi 15 juin, avec la descente de la Chasse de Sainte-Waudru, et, se poursuivra surtout, le dimanche 16 juin avec, entre autres, la "Procession du Car d'Or" dès 9h30, animée par quelque 1.800 participants, la "Montée du Car d'Or" et le "Combat dit Lumeçon", à 12h30, entre Saint-Georges et le Dragon sur la Grand-Place. Ces festivités traditionnelles seront répétées le 23 juin dans le cadre du "Petit Doudou" destiné aux enfants sur la Grand-Place. (Belga)