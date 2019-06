VIDÉO | Thorgan Hazard après Belgique-Écosse: «Le job est fait, tout le monde est ravi ce soir»

Thorgan Hazard savourait une nouvelle titularisation et une nouvelle victoire avec les Diables rouges à l’occasion de la réception de l’Écosse.

À nouveau titularisé sur le flanc gauche, Thorgan Hazard prend peu à peu ses marques dans cette équipe nationale où il vient, au même titre que ces partenaires, de réaliser le sans-faute en battant le Kazakhstan puis l’Écosse sur le même score: 3-0.

«Le principal, c’était de gagner», assure le frère d’Eden. «En plus on a encore gardé le zéro. On a eu un grand Thibaut sur leurs deux seules actions et il a bien sauvé l’équipe aujourd’hui, mais il est là pour ça. «

Pour le joueur de Dortmund, la fatigue accumulée en cette fin de saison s’est également fait un peu ressentir: «On ratait des passes assez faciles, mais on a bien géré dans l’ensemble. On avait à cœur de très bien finir. C’est pour ça que toute l’équipe s’est très bien battu jusqu’à la fin. Le job est fait, 3-0, On part tous en vacances, pas de blessés… Je pense que tout le monde est ravi ce soir.»