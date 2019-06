VIDÉO | Youri Tielemans après Belgique-Écosse: «Il fallait être patient et c’est ce qu’on a fait»

Pour venir à bout de l’Écosse, Youri Tielemans et les Diables rouges ont su se montrer patients.

Titularisé dans l’axe du milieu de terrain, Youri Tielemans a effectué une prestation toute en sobriété face à l’Écosse, dont la Belgique a disposé mardi soir sur le même score que le Kazakhstan trois jours plus tôt.

«On avait vraiment à cœur de gagner ces deux matches et de bien finir la saison, donc voilà, c’est fait», commentait après coup le joueur qui appartient toujours à l’AS Monaco. «On a marqué trois buts dans les matches, zéro encaissé, donc c’est très important, très positif pour la suite.»

Face aux Écossais, les Diables ont néanmoins dû patienter pratiquement une mi-temps complète avant de trouver l’ouverture. «On savait qu’ils joueraient très bas, très regroupés et très agressifs, donc il fallait être patient et c’est ce qu’on a pu faire. On a marqué au bon moment, juste avant la mi-temps, ça leur a mis un petit coup au moral.»