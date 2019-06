France: fin de la prise d'otage dans une prison, les deux surveillants libérés

(Belga) La surveillante stagiaire prise en otage mardi soir par un détenu dans une prison française à Condé-sur-Sarthe (Orne) a été libérée, peu après la libération du premier otage, mettant fin à cette seconde prise d'otage dans un établissement pénitenciaire en France en trois mois.

Trois mois après l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé, une nouvelle prise d'otage a commencé vers 19H00 mardi dans cette prison très sécurisée, menée cette fois par un "champion de la prise d'otage carcérale", Francis Dorffer. Un homme classé "DPS" (détenu particulièrement signalé), selon le ministère de le Justice, et connu pour des troubles psychiatriques. Les deux surveillants ont été pris en otages au moment des repas entre 18H30 et 19H00, dans une coursive de cette prison qui abrite des détenus particulièrement dangereux, radicalisés ou posant des problèmes de discipline. Une unité du Raid est arrivée peu avant 22H00 dans trois hélicoptères. M. Baudin a indiqué à l'AFP que "le détenu n'est pas radicalisé" et que "visiblement il a une arme artisanale, un pic". "Il n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme", précise le ministère dans un communiqué. (Belga)