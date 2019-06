Diables Rouges - "Nous avons fait notre boulot", se réjouit Roberto Martinez

(Belga) Les Diables Rouges ont terminé leur saison par une victoire 3-0 sur l'Ecosse, mardi, lors de la quatrième journée du groupe I des qualifications à l'Euro 2020, après avoir battu le Kazakhstan sur le même score samedi. "Nous voulions prendre les six points lors de ce diptyque. Nous avons fait notre boulot de manière professionnelle. A présent, c'est le moment de prendre une pause", a déclaré Roberto Martinez.

Les Ecossais ont offert une belle résistance avant de plier en fin de première période. "Nous étions confrontés à un système très défensif, les Ecossais ont essayé de combiner cela avec leur vitesse devant", a expliqué Martinez. "Nous avions besoin de joueurs capables de gérer cela, comme Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, qui pouvaient également pénétrer dans leurs rangs. Eden et Thorgan Hazard ont élargi le jeu, ce qui posé des problèmes aux Ecossais." "Les échanges entre Kevin De Bruyne et Eden Hazard étaient très bons. Et Romelu Lukaku, qui n'avait pas joué ces sept dernières semaines, a marqué deux fois. Notre trio défensif avait probablement le travail le plus difficile, personne n'a vu ce que les Ecossais essayaient en contre-attaque." "Notre concentration était très bonne", a ajouté Martinez. "Nous avons eu plusieurs possibilités de marquer avant le premier but de Romelu. Sans ce but, la rencontre aurait été différente. J'étais très content de l'attitude des joueurs. A la 85e minute, nous avions encore sept joueurs qui ont traversé le terrain pour venir défendre dans leurs seize mètres." Martinez a aussi vu Romelu Lukaku, double buteur mardi, communiquer avec le public, après certaines critiques dans le passé. "Avant le match, les supporters ont montré beaucoup de gratitude pour Romelu avec cette banderole. Il est l'un des Diables Rouges les plus réguliers de ces trois dernières saisons. Parfois, je suis triste de voir qu'il ne profite pas du jeu. A son âge, il est l'un des attaquants les plus efficaces", a conclu Martinez, qui se rendra à l'Euro espoirs pour voir les matchs des jeunes Diablotins de Johan Walem contre la Pologne et l'Espagne.