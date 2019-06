Diables Rouges - "Il fallait trouver la petite faille dans la défense écossaise", explique Romelu Lukaku

(Belga) La Belgique a battu l'Ecosse 3 buts à 0, mardi en qualification à l'Euro 2020. Romelu Lukaku a débloqué la situation en fin de première période avant d'inscrire un deuxième but peu avant l'heure de jeu. "On a eu assez d'occasions, mais défensivement les Ecossais faisaient un bon travail. Il fallait trouver la petite faille. C'est ce qu'Eden a réussi sur le but", a résumé Lukaku.

"Nous avons bien joué, cette équipe s'améliore match après match", a ajouté le buteur. Mardi, Lukaku avait derrière lui Eden Hazard et Kevin De Bruyne. "Et quand Dries Mertens est monté au jeu, il a délivré une passe décisive. La concurrence nous tire vers le haut. On a fait du bon travail pour l'équipe." (Belga)