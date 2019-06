Diables Rouges - Les Diables Rouges battent l'Ecosse 3-0 et signent un 12/12

(Belga) Les Diables Rouges ont battu l'Ecosse 3-0 dans leur dernier match de la saison, comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020 de football mardi soir au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Romelu Lukaku a pris à son compte les premiers deux buts des Diables, faisant trembler les filets en fin de première période (45+1) et à la 57e minute. Kevin De Bruyne a fixé le socre à 3-0 en fin de rencontre (90+2). Dans les autres matches du groupe I joués mardi, le Kazakhstan a battu Saint-Marin 4-0 et la Russie s'est imposée 1-0 face à Chypre. La Belgique est en tête du groupe I avec 12 points sur 12, devant la Russie (9), le Kazakhstan (6), l'Ecosse (6), Chypre (3) et Saint-Marin (0). Les Diables Rouges joueront leurs prochains matches de qualifications en déplacement en septembre: le 6 à Saint-Marin et le 9 en Ecosse. (Belga)