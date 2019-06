Environ quatre-vingts personnes se rassemblent contre le racisme à Verviers

Environ quatre-vingts personnes se sont rassemblées mardi en fin d'après-midi à Verviers, devant la fresque "Dire nous", pour dire non au racisme.

Les citoyens, issus de la société civile, du tissu associatif vervitéois ou des mouvements syndicaux, qui étaient présents avaient répondu à une invitation lancée par le Centre régional de Verviers pour l'intégration (CRVI) ainsi que la FGTB et la CSC.

Les participants se sont rassemblés cour Fisher, devant la fresque "Dire nous", un symbole verviétois de fraternité et de solidarité, avant de traverser le centre-ville et de se terminer au niveau de la stèle de droits de l'Homme, où un arbre avait symboliquement été planté, en 2017, par des réfugiés.

"L'objectif de ce rassemblement pacifique est de dire non au populisme et à l'extrême droite qui a fait une forte poussée en Flandre lors des dernières élections. On se positionne aussi contre la société clivante et on souhaite promouvoir une société inclusive et multiculturelle", a indiqué Farid Nagui, le directeur du CRVI qui précise "notre rassemblement n'est pas uniquement symbolique. Nous souhaitons qu'il soit suivi d'actes et que la lutte contre toutes les formes de racisme soit une priorité et soit intégrée aux déclarations de politique générale lors de la constitution des nouveaux gouvernements".