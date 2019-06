Le débrief du jour: les députés font leur rentrée | Procès pour double meurtre | Discussions entre PTB et PS

La prestation de serment des parlementaires wallons et bruxellois, les suites du procès pour double meurtre de Ronzon, les discussions entre le PS et le PTB dans le cadre des négociations wallonnes: voici ce qui a fait, entre autres, l’actualité de ce mardi.

1. Les parlementaires wallons et bruxellois ont prêté serment

Les 75 parlementaires wallons élus à l’issue du scrutin du 26 mai dernier ont officiellement prêté serment ce mardi après-midi au Parlement de Wallonie. Le député-bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (cdH) a également ouvert la première séance du parlement bruxellois remanié ce mardi.

2. Double meurtre à Ronzon: «Mon client est coupable»

Vinciane et Nathan étaient un jeune couple de 27 et 26 ans. Ils ont été sauvagement tués chez eux à Ronzon (Rendeux), l’été 2016. Ce mardi, place à la lecture de l’acte d’accusation et à l’interrogatoire des trois accusés.

3. Négociations wallonnes: le PTB veut être écouté

Ce mardi, le PTB était convié par le PS pour un deuxième round de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement régional. Et Raoul Hedebouw est clair: le PTB ne montera dans le gouvernement wallon que s’il est certain d’être écouté.

4. «Mardi des blouses blanches»: la mobilisation ne faibilit pas

Le deuxième «Mardi des blouses blanches», organisé par la CNE, mobilise le personnel soignant des hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles où diverses actions sont menées. Le personnel soignant dénonce les conditions de travail

5. Belgique – Écosse, c’est ce soir!

Les Diables rouges affrontent l’Écosse, qu’ils avaient dominé en amical en septembre, ce soir au stade Roi Baudouin dans le cadre des qualifs pour l’Euro 2020 de football. La Belgique doit clôturer la saison en faisant le plein.

