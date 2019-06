Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 12 juin

Juan Antin, Neil Jordan et S. Craig Zehler sont au menu de ce mercredi. -

Un chien, un condor, des ripoux, un autre chien et même une veuve noire: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 12 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Dragged across concrete

Film policier de S. Craig Zahler. Avec Mel Gibson, Vince Vaughn. Durée: 2 h 39.

Ce que ça raconte

Deux policiers suspendus après une bavure se jettent dans un braquage, pour enfin récolter leur part du butin.

Ce qu’on en pense

L’atmosphère noire et poisseuse remplit chaque recoin de ce thriller crépusculaire, lent, dur mais finalement passionnant.

La critique complète

Greta

Thriller de Neil Jordan. Avec Isabelle Huppert et Chloë Grace Moretz. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

À New York, une jeune fille tombe dans le piège d’une veuve en manque d’affection.

Ce qu’on en pense

Le jeu des pièces cachées et des apparitions pseudo-angoissantes prend le pas sur le suspense. Ce n’est pas effrayant pour un sou, mais c’est drôle.

La critique complète

Pachamama

Film d’animation de Juan Antin. Durée: 1 h 12.

Ce que ça raconte

Deux jeunes Indiens de la Cordillère des Andes tentent de reprendre le totem de leur village aux Incas, alors que les conquistadors viennent de débarquer.

Ce qu’on en pense

Une fable écologique qui ne joue pas la carte moralisatrice. C’est beau à voir, à entendre et à comprendre. Un énorme coup de cœur.

La critique complète

The biggest little farm

Documentaire de John Chester. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Un couple de Californiens filme sa folle aventure vers une ferme auto-régulée, en parfaite harmonie avec la terre.

Ce qu’on en pense

Le projet semble éthéré mais s’avère à terme géniallissime. Un documentaire optimiste, sans être édulcoré.

La critique complète

Mes autres vies de chien (A dog’s journey)

Film familial de Gail Mancuso. Avec Dennis Quaid, Josh Gad, Kathryn Prescott. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Son maître comblé, le gentil chien Bailey s’occupe désormais du bonheur de la petite-fille d’Ethan.

Ce qu’on en pense

C’est un film avec le meilleur ami de l’homme et des gens stéréotypés qui sourient sans arrêt. Alors, sans surprise, c’est plat et niait à souhait.

La critique complète