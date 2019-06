Beaux chiffres d’audience pour le match d’ouverture du Mondial féminin sur la RTBF

Véritable carton télévisuel en France, le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine opposant la France et la Corée du Sud a réuni des dizaines de milliers de spectateurs sur les différentes plateformes de la RTBF.

Décidément, le foot féminin semble avoir la cote. Alors que le match d’ouverture du Mondial féminin de football a cartonné en France vendredi soir avec une audience record de près de dix millions de téléspectateurs sur TF1, le duel opposant la France à la Corée du Sud a également séduit chez nous.

Diffusé sur La Deux et sur Auvio avec Pierre Deprez et Aline Zeler aux commentaires, la rencontre a également suscité l’intérêt de nombreux spectateurs. En début de match, la rencontre a réalisé 9,9% de parts de marché pour descendre à 7,9% en fin de partie, pour une moyenne de 9,6%.

Au total, que ce soit sur Auvio ou sur La Deux, 117 301 personnes ont assisté à la large victoire des Bleues contre les joueuses sud-coréennes (4-0). Soit une 16e place dans le classement des meilleures audiences de la journée de vendredi en Wallonie, derrière la demi-finale hommes de Roland-Garros et devant l’émission «On n’est pas des pigeons». Une audience plus que satisfaisante pour la chaîne publique.

Tout au long de la compétition, en plus de ce match d’ouverture, plusieurs rencontres sont diffusées sur en exclusivité sur Auvio. Les plus gros chocs seront quant à eux diffusés à la fois en télé et sur Auvio, notamment Suède – USA en phase de poules ainsi que deux quarts de finale, deux demies et la finale du 7 juillet prochain.