Furieuse contre la série Chernobyl, la Russie va produire une version complotiste de la catastrophe

La série événement de la chaîne HBO racontant la catastrophe nucléaire de Chernobyl fait l’unanimité, à l’exception des autorités russes qui vont produire leur propre version.

Acclamé par la critique et les téléspectateurs, «Chernobyl» a dignement pris la relève de Game of Thrones. Cette mini-série de cinq épisodes, diffusée par HBO, retrace les heures et les jours qui ont suivi la catastrophe nucléaire de Chernobyl, en ex-URSS, le 26 avril 1986.

© HBO D’un dignitaire du Parti Communiste à un spécialiste de l’énergie nucléaire, en passant par la femme d’un pompier victime des radiations, les points de vue de différents protagonistes sont explorés.

Et hormis quelques doutes sur la langue utilisée, puisque tous les acteurs de la série parlent anglais, les critiques venant des pays occidentaux sont dithyrambiques. Avec une note de 9,6/10 sur le site IMDb, «Chernobyl» dépasse même des séries cultes comme Band of Brothers, Game of Thrones ou encore Breaking Bad.

Par contre, la Russie ne voit pas cette série d’un si bon œil. Et pour cause, les autorités soviétiques de l’époque en prennent pour leur grade. Celles-ci sont accusées d’avoir minimisé les conséquences de la catastrophe, qu’il s’agisse du nombre de morts et de blessés ou encore des conséquences environnementales. Bien que le réalisateur Craig Mazin mette également en avant les erreurs humaines ayant causé l’accident.

« Il y a une théorie selon laquelle les Américains auraient infiltré la centrale nucléaire de Tchernobyl »

Face à cette version de l’histoire qui ne plaît pas du tout à la Russie, la télévision d’état compte réaliser sa propre série dramatique en la rendant bien plus patriotique (et complotiste) que la version de HBO, selon les premières infos ayant fuité.

Tourné en Biélorussie, le «Chernobyl» de la chaîne NTV prendrait énormément de libertés avec la réalité et utiliserait même une théorie du complot comme base du scénario. En effet, le coupable tout désigné du show serait… un espion de la CIA. «Il y a une théorie selon laquelle les Américains auraient infiltré la centrale nucléaire de Tchernobyl et de nombreux historiens ne nient pas que le jour de l’explosion, un agent des services de renseignements de l’ennemi était présent à la station», a déclaré le réalisateur Alexey Muradov.

D’après Hollywood Reporter, une partie du budget alloué à cette contre-série serait financée par le ministère de la Culture russe, soit 460 000 dollars.

Bien que certains téléspectateurs russes aient critiqué Tchernobyl pour ses inexactitudes et son incapacité à capter l’atmosphère régnant lors des dernières années du régime soviétique, la série a été globalement bien accueillie en Russie avec une note moyenne de 9,1/10 sur le site KinoPoisk, l’analogue russe d’IMDb.