Le Tunisien Ali Abdi (Club Africain) vers Eupen?

Le Tunisien Ali Abdi va-t-il rejoindre Eupen? Selon la presse tunisienne, les négociations seraient en bonne voie.

Alors qu'on ne sait pas encore si Youssef Msakni prolongera son bail au Kehrweg (il était prêté jusqu'en juin 2019 à Eupen par le club qatari Al Duhail FC), un autre Tunisien pourrait bien rejoindre les Pandas.

Ali Abdi, latéral gauche du Club Africain (formation de Ligue 1 tunisienne basée à Tunis) qui reste sur une saison compliquée, a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne signerait pas de nouveau contrat.

Libre et cité à l'Étoile du Sahel, le Tunisien de 25 ans intéresse et discute aussi avec Eupen, où de nombreux départs ont été (et seront) actés. Du côté des arrivées, par contre, les supporters s'impatientent.