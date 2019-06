Justin Bieber défie Tom Cruise sur le ring, Conor McGregor veut organiser le combat

Le chanteur canadien Justin Bieber a défié l’acteur américain Tom Cruise pour un combat à mains nues dans un octogone. Le tout, sans expliciter ses motivations.

Justin Bieber qui défie Tom Cruise pour un combat sans règles dans un octogone: ceci pourrait être un bon début de scénario pour un épisode de la série South Park. Et pourtant, cette proposition farfelue sortant de nulle part est bien réelle.

Quelques mois après le défi envoyé par le rappeur français Booba à son rival Kaaris, les deux superstars américaines vont-elles également planifier un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) dans un octogone?

Dans la nuit de dimanche à lundi, le chanteur canadien Justin Bieber a en effet surpris tout son monde avec cette proposition surprise faite sur Twitter. «Je veux défier Tom Cruise dans un combat dans un octogone. Tom, si tu n’acceptes pas ce combat, c’est que tu as peur et tu t’en souviendras toute ta vie. Qui est prêt à organiser ce combat? Dana White (NDLR: le président de l’UFC)»,?», a-t-il tweeté sur son compte officiel.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?