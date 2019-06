Gertjan De Mets range ses crampons et rejoint La Gantoise comme analyste vidéo

Gertjan De Mets, 28 ans, a annoncé sur Instagram qu’il rangeait définitivement ses chaussures à crampons au clou.

Le milieu de terrain défensif du Beerschot qui avait débuté sous les couleurs du Club Bruges en 2007, avant de percer à Courtrai, ne quitte pas pour autant le monde du football. Il rejoint en effet La Gantoise en tant qu’analyste vidéo et entraîneur des jeunes.

«Je ne peux que revoir avec fierté le film de mes douze ans de carrière», a-t-il écrit. «Je me suis toujours donné à fond. Je remercie tous ceux qui ont été mes équipiers et entraîneurs, avec lesquels j’ai collaboré avec tant de plaisir au Club Bruges, à Courtrai, à Zulte Waregem et au Beerschot. Merci aussi à Clio, aux enfants, à mes parents, à ma famille, et à tous les amis qui m’ont toujours soutenu. J’entame une nouvelle vie. Je suis déjà pressé de commencer à Gand comme analyste vidéo et entraîneur des jeunes. A très bientôt!»

Gertjan De Mets, né brugeois, n’a porté que 36 fois le maillot rayé bleu et noir en raison notamment de diverses blessures. Il aura finalement surtout rayonné à Courtrai, de 2010 à 2017 (223 matches, 8 buts). Son passage à Zulte-Waregem n’a pas été une grande réussite (15 matches), et son prêt au Beerschot (27 matches) s’est achevé par un échec contre Malines (2-1, 0-0), en finale de la D1B.