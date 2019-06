DIRECT | Belgique-Écosse: les Diables visent un 4e succès de rang

Après avoir rendu une copie parfaite face au Kazakhstan samedi soir, les Diables rouges ont pour objectif de remettre le couvert ce mardi, face, cette fois, à un adversaire qui s’annonce plus coriace.

Samedi soir, les Diables rouges ont signé le match pour ainsi dire parfait: deux buts dans le premier quart d’heure histoire de montrer qui est le patron, puis quelques jolies phases de construction et un troisième but dès la reprise pour offrir un score qui aura contenté les supporters.

Surtout, la Belgique n’a pas eu besoin de forcer son talent ni de puiser dans ses ressources, ce qui est toujours de bonne augure quand vous avez un match, sur le papier plus relevé, trois jours plus tard.

Face à l’Écosse, les Belges ont l’occasion de signer un 4e succès de rang et repousser leurs adversaires du soir à 6 longueurs, avant de jouer Saint-Marin et boucler ainsi le premier tour de ces qualifications pour l’Euro 2020.

Autant dire qu’un succès ce mardi soir devrait permettre aux Diables, si c’était toutefois nécessaire, d’aborder la suite de ces éliminatoires avec sérénité…

Castagne et Mertens... sur le banc!

Pour tenter de l’accrocher, Roberto Martinez a opté pour deux changements: Thomas Meunier reprend sa place sur le flanc droit au détriment de Timothy Castagne, lequel avait été excellent contre le Kazakhstan, tandis que Youri Tielemans prend place dans l’axe et permet ainsi à Kevin De Bruyne de monter d’un cran, renvoyant Dries Mertens, pourtant impliqué dans les trois buts samedi, sur le banc.

