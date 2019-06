Un garçon de huit ans autiste porté disparu à Schaerbeek

Un garçon de huit ans autiste a disparu ce lundi à Schaerbeek, rapporte le parquet de Bruxelles et Child Focus. Vers 11h30, Aryan Khan a quitté son habitation de l’avenir Rogier et n’a plus reparu depuis.

Le garçonnet, d’origine pakistanaise, était aux commandes d’un petit vélo rouge équipé de roues stabilisatrices.

Il mesure 1m30, a des cheveux noirs, des yeux foncés, le visage rond et est de corpulence forte pour un enfant de son âge. Il a perdu récemment ses incisives supérieures.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jaune et un t-shirt kaki.

Aryan est autiste et ne communique qu’avec les membres de sa famille. Il ne parle que le pakistanais.

Toute personne ayant vu l’enfant est priée de prendre contact avec les enquêtes via le numéro gratuit 0800 30 300, ou via Child Focus au 116000.