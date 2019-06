Les Diables doivent battre l’Écosse pour aborder sereinement la 2e partie des qualifs

Les Diables Rouges disputent mardi leur dernière rencontre de la saison. A 20h45, au stade roi Baudouin de Bruxelles, ils auront face à eux l’Écosse.

Roberto Martinez l’a rappelé à plusieurs reprises en conférence de presse, l’objectif est de conclure le diptyque Kazahstan-Écosse avec six points afin d’aborder sereinement la deuxième partie des qualifications.

Les Diables Rouges ont parfaitement rempli la première partie du contrat avec une victoire nette et sans bavure contre le Kazakhstan (3-0) samedi. Grâce à deux buts dans le premier quart d’heure, les Belges n’ont pas eu à dépenser trop d’énergies. Un détail important en cette fin de saison.

Mardi, Eden Hazard & co seront attendus par l’Écosse de Steve Clarke, qui a remplacé en tant que sélectionneur Alex McLeish (ex-Genk), licencié en avril suite à une défaite contre le Kazkhstan (3-0) et une victoire étriquée contre Saint-Marin (0-2). Samedi, pour les débuts de Clarke, l’Écosse est difficilement venue à bout de Chypre (2-1), Burke marquant le but de la victoire à la 89e. Bref, l’équipe au Tartan ne respire peut-être pas la grande forme, mais avec 6 points sur 9, partage la deuxième place du groupe avec la Russie, à trois longueurs de la Belgique, et est bien en lice pour la qualification.

Les Diables Rouges ont l’occasion de reléguer leurs adversaires du jour à 6 unités. Une donnée importante sachant que la deuxième partie des qualifications, qui reprendront en septembre, proposera notamment aux Belges des déplacements en Écosse, au Kazakhstan et en Russie.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l’Euro, organisé dans 12 pays. Les quatre derniers tickets seront mis en jeu via des barrages basés sur les classements de la Ligue des Nations (un ticket par division).

Mardi, Roberto Martinez pourra compter sur un effectif complet, tous ses joueurs prenant part au dernier entraînement lundi au Centre national de Tubize. Le sélectionneur ne pense cependant pas faire tourner son effectif. Par rapport à l’équipe qui a débuté samedi, la principale interrogation portera sur le nom du titulaire au poste de latéral droit. Timothy Castagne, buteur contre le Kazakhstan, avait été préféré à Thomas Meunier, mais le sélectionneur avait laissé entendre après la rencontre que le joueur du PSG pourrait retrouver une place dans le onze mardi.

Belges et Écossais se sont rencontrés à 18 reprises. Le bilan est de 11 victoires belges, 3 partages et 4 succès écossais. Le dernier affrontement remonte au 7 septembre 2018. Pour leur premier match depuis la Coupe du monde, les Diables Rouges s’étaient imposés 0-4.

La rencontre sera arbitrée par le Tchèque Petr Ardeleanu.