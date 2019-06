NBA: Tony Parker met un terme à sa carrière

Tony Parker a annoncé ce lundi qu’il mettait un terme à sa carrière de basketteur professionnel au sein de la NBA.

Tony Parker, 37 ans, a annoncé lundi qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur de basket, entamée il y a 20 ans.

«C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière», déclare le Français sur son compte Twitter. «J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable! Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA».

Né à Bruges, Tony Parker a commencé sa carrière au Paris Basket Racing. Il a poursuivi sa carrière en NBA à partir de 2001. Drafté par San Antonio, il a passé 17 saisons chez les Spurs, avec lesquels il a remporté quatre titres de champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014). Sélectionné à six reprises pour le All-Star Game et MVP de la finale NBA 2007, ‘TP’ jouait cette saison aux Charlotte Hornets, le club de Michael Jordan.

Meilleur basketteur français de tous les temps, Tony Parker a décroché quatre médailles avec l’équipe de France: l’or à l’Euro 2013, l’argent à l’Euro 2011 et le bronze à l’Euro 2005 et 2015. Aux Jeux Olympiques, il a atteint les quarts de finale en 2012 à Londres et 2016 à Rio de Janeiro.