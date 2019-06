Mexico prêt à discuter d’une réforme du droit d’asile avec les États-Unis

Mexico est prêt à rediscuter du droit d’asile avec Washington si le flux de migrants illégaux se rendant aux États-Unis ne se tarit pas, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Le ministre a indiqué que lors des négociations à Washington la semaine dernière, Mexico avait refusé que les migrants présents sur le territoire mexicain et souhaitant demander l’asile aux États-Unis le fassent au Mexique. «Nous leur avons dit […]: prenons le temps de voir si ce que propose le Mexique fonctionne, et si non, nous verrons si des mesures supplémentaires» sont nécessaires, a-t-il déclaré en conférence de presse.