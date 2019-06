Contrôles poussés à l’extrême, une brosse à vaisselle pour micro: l’accueil glacial de la Turquie en Islande

Des responsables turcs ont dénoncé lundi ce que la presse a décrit comme un «traitement insultant» subi par l’équipe nationale turque de football à son arrivée à l’aéroport de Reykjavik où elle doit affronter l’Islande mardi dans les qualifications pour l’Euro-2020.

Les médias turcs, citant plusieurs joueurs, ont affirmé que l’équipe avait dû attendre plusieurs heures aux guichets de contrôle des passeports et que les affaires de certains d’entre eux ont été fouillées à plusieurs reprises.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, s’est emporté sur Twitter contre «ce manque de respect», qualifiant d’«inacceptable» ce traitement.

Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a pour sa part condamné un traitement qui «va à l’encontre de la courtoisie diplomatique».

