Non-lieu de la justice belge pour les meurtres en Somalie avoués par Rachid Benomari

La justice belge a établi un non-lieu et a abandonné les poursuites concernant les aveux du terroriste français Rachid Benomari faisant état d’une trentaine de meurtres commis en Somalie, selon une information diffusée dimanche soir au journal télévisé de RTL-TVI et confirmée lundi par les avocats de l’intéressé Me Hamid El Abouti et Me Isa Gultaslar.

La décision de non-lieu est tombée fin avril. Le parquet n’a pas fait appel de la décision dans les temps impartis. Les avocats de Rachid Benomari se refusent à tout autre commentaire.

En mars 2015, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé la peine prononcée en première instance à l’encontre de Rachid Benomari, soit 18 ans de prison. Ce Français, aujourd’hui âgé de 46 ans, a été reconnu coupable de participation aux activités du groupe terroriste en tant que dirigeant. Il avait rejoint les milices Al-Shabab, qualifiées de terroristes, en Somalie, en 2011. Il purge actuellement sa peine à la prison d’Ittre, incarcéré dans l’aile des détenus radicalisés.

Durant son procès, il lui a notamment été reproché d’avoir joué un rôle de recruteur de jeunes djihadistes en Belgique et d’avoir ainsi composé lui-même la cellule avec laquelle il est parti en Somalie. Lors des plaidoiries, Me El Abouti avait remis en cause le renvoi en correctionnel en pointant les écoutes téléphoniques dans lesquelles le prévenu reconnaissait avoir tué lors des combats.

Selon lui, ces assassinats et meurtres auraient dû lui valoir un procès devant une cour d’assises. Etant donné les délais supplémentaires qu’aurait occasionné un tel changement et les temps d’attente avant d’être jugé devant un jury d’Assises, ses avocats auraient alors pu introduire une requête de mise en liberté. Le passage aux aveux de Rachid Benomari s’inscrit dans cette ligne de défense.

Le procureur a cependant considéré qu’il s’agissait de nouveaux faits et a ouvert une instruction distincte. Des enquêteurs se sont notamment rendus au Kenya, pays voisin de la Somalie, pour tenter de corroborer ces aveux, mais sans succès.