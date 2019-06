L_ Cr_ix-R_uge l_nce s_ c_mp_gne «Missing Type»

La Croix-Rouge récidive: cette année encore, elle supprime les lettres «A», «O» et «B» pour sensibiliser les Belges au don de sang. La campagne Missing Type débute ce lundi et durera jusqu’au 16 juin.

Les trois lettres des groupes sanguins disparaissent des «paysages urbains et numériques» pour sensibiliser au don de sang, explique la Croix-Rouge. Le but? «Montrer à quoi ressemblerait le monde sans ces trois lettres...»

L’organisation humanitaire fait en effet face à une baisse du stock de sang pendant les vacances d’été. «Nous devons récolter plus de 5.000 poches avant les vacances», avertit-elle. La campagne est lancée afin d’atteindre de nouveaux publics et de «conscientiser la population à la gravité liée à un manque de sang».

Missing Type permettra également de «mettre à l’honneur les donneurs réguliers», notamment à l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang vendredi (14 juin). «Certains d’entre eux ont donné plus de 120 fois, soit 40 ans sans interruption!», salue la Croix-Rouge.

Tout un chacun est invité à participer à la campagne Missing Type, qui compte déjà près de 100 partenaires, en supprimant les A, O et B sur les réseaux sociaux, sur les enseignes, dans la signature des e-mails, etc. Deux hashtags sont également lancés, #MissingType et #DonneurDeSangBE, pour publier les actions mises en place.

Chaque année, plus de 150.000 poches de sang sont nécessaires pour couvrir les besoins des hôpitaux. Toutefois, seuls 3% de la population donnent du sang. La Croix-Rouge doit recruter chaque année 20.000 nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui ne peuvent plus donner (se sentent trop âgés, problèmes de santé, etc.).