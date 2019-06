Les Red Lions s’inclinent face aux Pays-Bas

Les Red Lions, champions du monde et N.1 mondiaux, se sont inclinés 4-3 (mi-temps: 2-2) devant les champions d’Europe néerlandais (FIH-3) lors de leur 10e rencontre de Pro League, dimanche à ‘s-Hertogenbosh (Bois-le-Duc), aux Pays-Bas.

Battus 0-4 à l’aller samedi à Anvers, les Belges subissent ainsi leur deuxième défaite consécutive face à un adversaire qu’il avait privé d’un quatrième sacre mondial en décembre dernier en Inde.

Les hommes de Shane McLeod ont laissé échapper une avance de deux buts, inscrits par Sébastien Dockier (9e) et Tom Boon (24e), se laissant rejoindre à 2-2 juste avant la mi-temps par Micro Pruijser (24e) et sur pc par Jip Janssen (29e). Les Néerlandais ont pris les commandes dans le troisième quart-temps, à nouveau sur pc via Mink van der Weerden (33e) et sur un exploit individuel de Jeroen Hertzberger (38e). Ultra dominant en fin de partie, les Lions ont réduit le score sur une déviation de Tom Boon (46e), mais malgré 13 pc obtenus sur toute la partie dont 10 en deuxième mi-temps, et tous non concrétisés, ils n’ont pu arracher le point du partage.

La Belgique reste deuxième au classement de la Pro League, laissant l’Australie s’isoler à la 1ère place. Elle devance toujours les Pays-Bas (3e) et l’Argentine (4e), tous quatre virtuellement qualifiés pour le Final Four de fin juin à Amsterdam.