Mondial féminin: le Brésil réussit son entrée face à la Jamaïque (3-0)

Le Brésil, privé de Marta, a parfaitement réussi ses débuts au Mondial féminin de football en battant la Jamaïque 3-0 grâce à un triplé de Cristiane, dimanche à Grenoble.

Face aux novices jamaïcaines, le sélectionneur avait choisi de préserver la star Marta, pas encore totalement remise d’une blessure à la cuisse gauche. Venue tenir compagnie à ses coéquipières sur le banc, la joueuse a toutefois semblé détendue puisqu’elle est arrivée au stade en jouant du ukulélé…

L’expérimentée Cristiane, 34 ans, a ouvert le score de la tête à la 15e minute. Son 90e but en équipe nationale. Peu avant la pause, la Seleçao a eu l’occasion de doubler la mise mais la gardienne jamaïcaine Sydney Schneider a stoppé le penalty d’Andressa (37e).

Cristiane a finalement inscrit un deuxième but peu après la pause (50e). En embuscade au second poteau, l’ancienne attaquante du Paris SG a repris un centre à ras de terre qui avait surpris la défense jamaïcaine. Puis, elle s’est offert un troisième but sur coup franc. C’est la première fois qu’une joueuse brésilienne réalise un coup du chapeau en Coupe du monde depuis 1999 au Mexique.