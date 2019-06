La première expo d'Ai-Da, robot humanoïde

L'idée peut sembler saugrenue, elle est pourtant bien réelle ! Vous pourrez bientôt retrouver les œuvres originales d'Ai-Da, robot humanoïde, à l'université d'Oxford à l'occasion de l'exposition « Unsecured Futures ».

Les robots s'immiscent de plus en plus dans notre quotidien et s'invitent dans tout un tas de secteurs. L'art lui-même, pourtant si « humain », n'y échappe guerre. Dès le 12 juin, l'université d'Oxford présentera « Unsecured Futures », première exposition du robot-artiste Ai-Da.

Ai-Da est un robot humanoïde conçu par le marchand d'art Adrian Meller. Sous les traits d'une femme, le robot est capable non seulement de dessiner mais aussi et surtout de créer des œuvres originales qui lui valent aujourd'hui une exposition. Ai-Da a la capacité, grâce à son intelligence artificielle, de reproduire ce qu'elle « voit ».

Des petites caméras ont été placées au niveau des yeux du robot. Ces caméras permettent d'enregistrer ce qu'Ai-DA voit. Un ordinateur traduit alors les informations envoyées par les caméras, permettant ainsi à son bras mécanique de reproduire la scène captée par le biais du dessin.

Une véritable prouesse pour ce robot humanoïde qui a donné l'envie à l'université d'Oxford d'en faire une exposition intitulée « Unsecured Futures ». Vous pourrez y admirer les dessins, peintures et sculptures de cette « artiste » hors du commun.