VIDÉO | Pour Thorgan Hazard, son frère Eden au Real, c’est «une fierté pour pas mal de Belges aussi»

Même après le succès des Diables rouges face au Kazakhstan, le récent transfert d’Eden Hazard au Real Madrid restait sur toutes les lèvres.

Il n’aura pas été le Diable le plus en vue de cette rencontre disputée face au Kazakhstan, mais Eden Hazard n’en aura pas moins été le héros.

Celui qui était mis à l’honneur par la fédération à l’occasion de sa 100e cap disputée lors du déplacement à Chypre en mars dernier était évidemment au centre de toutes les attentions.

Et ce d’autant plus que son transfert vers le grand Real Madrid avait été officialisé la veille au soir.

«Depuis tout petit, il était fan»

Si le capitaine des Diables est resté discret après la rencontre, son frère, Thorgan, ne pouvait cacher une certaine fierté: «Je suis très content pour lui et très fier pour lui. C’est vrai que c’était son club, depuis tout petit il était fan. Le fait de voir un deuxième Belge au Real Madrid, je pense que c’est une fierté pour pas mal de Belges aussi.»

Batshuayi: «Eden reste Eden Hazard»

De son côté Michy Batshuayi le promet: les Diables rouges n’ont pas chambré leur capitaine. «Eden, c’est quelqu’un de très tranquille. Il ne connait pas la pression, donc on l’a juste félicité et Eden reste Eden Hazard. On est juste content et pressé de voir les premiers matches, les premières minutes d’Eden Hazard au Real Madrid…»