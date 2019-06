VIDÉO | Michy Batshuayi: «On a joué comme la Belgique devait jouer»

S’il n’a cette fois pas trouvé le chemin du but après être monté au jeu en cours de seconde mi-temps, Michy Batshuayi restait lucide au moment d’analyser la rencontre livrée par les Diables.

Pour son troisième match de qualification pour l’Euro 2020, la Belgique a donc battu le Kazakhstan sur le score de 3 buts à zéro.

Rapidement devant au marquoir, les Diables ont, comme l’analysait Michy Batshuayi après la rencontre, entamé la rencontre de façon idéale: «C’était un match à notre avantage, mais ça ne veut rien dire. On ne les a pas sous-estimés, on a joué comme la Belgique devait jouer. et on a été récompensé très vite.»

Quant à la suite, l’attaquant qui a terminé la saison dans les rangs de Crystal Palace met en garde: «Oui, [l’Écosse] reste un bon souvenir pour moi et pour l’équipe. Après, on sait qu’il y a eu du changement de leur côté, elle a un nouveau coach. Donc ça va être une bonne rencontre.»