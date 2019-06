VIDÉO | Timothy Castagne: «On a créé beaucoup de bonnes occasions»

Timothy Castagne a inscrit son premier but international face au Kazakhstan, et espère débuter mardi contre l’Écosse, un adversaire qui avait été le premier affronté sous le maillot des Diables.

Auteur de son premier but sous les couleurs de l’équipe nationale, Timothy Castagne a livré une jolie prestation face au Kazakhstan, samedi soir, ponctuée de son premier but international (revoir son but ici). De quoi ravir le Diable rouge: «En plus c’est une belle action. Elle a été bien créée et elle s’est bien terminée. J’ai mis un but et donné un assist.»

Après avoir été de tous les bons coups lors d’une première mi-temps abondante en occasions, le joueur de l’Atalanta Bergame a été moins sollicité par ses partenaires après la pause.

«C’est le football aussi», expliquait-il simplement après coup, faisant aussi observer que «Dries partait beaucoup à gauche avec Eden et Thorgan» en deuxième mi-temps.

Toujours est-il que le flanc a fait oublier Thomas Meunier sur le flanc droit, Meunier qui n’a pas joué «parce qu’on ne sait pas trop où il se situe physiquement et qu’il y a l’enchainement avec mardi», pointait Roberto Martinez en conférence d’après-match.

Castagne sera-t-il à nouveau aligné dans 3 jours, face à l’Écosse? C’est un adversaire qui rappelle en tout cas de bons souvenirs au citoyen de la province de Luxembourg: «Oui, c’est ça, c’était [ma première sélection] contre l’Écosse. C’est donc un bon souvenir aussi…»