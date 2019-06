Diables Rouges - "Il fallait vite marquer et gérer le match", commente Thorgan Hazard

(Belga) La Belgique a battu le Kazakhstan 3-0 samedi dans son troisième match de qualification à l'Euro 2020. Les Diables Rouges ont assuré l'essentiel dans le premier quart d'heure, au cours duquel ils ont marqué deux buts. "Le principal c'était de vite marquer puis de gérer le match. On a fait le job", a résumé Thorgan Hazard.

Avant la rencontre, Eden Hazard a été mis à l'honneur pour ses cent matchs en équipe nationale. L'occasion d'une photo de famille à laquelle a participé bien sûr Thorgan. "C'est surtout la maman qui était très contente et fière, cela fait une belle photo", a souri Thorgan Hazard. "Je vais essayer de faire la même chose, mais ce sera compliqué." Vendredi, le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid a été officialisé. "Je suis très content pour lui, c'était son rêve", a commenté son petit frère. "Il a passé sept belles saisons à Chelsea. Je suis content que le transfert s'est bien passé. En plus, il part de Chelsea en bons termes et avec une Europa League. Il n'était pas nerveux, mais quand un tel transfert est en cours, tu es impatient. Il était très content quand le communiqué officiel est tombé. Il va continuer à gagner des titres là-bas." Au Real, Hazard devrait reprendre le N.7 qui appartenait à Cristiano Ronaldo. "Je me doute qu'on va comparer Eden à Cristiano. Mais Eden va au Real pour faire du Eden, pour prendre du plaisir et être heureux. Mais d'abord, il doit nous faire gagner mardi contre l'Ecosse." Car il reste en effet un dernier devoir avant les vacances pour les Diables Rouges, le match de mardi. "On va essayer de gagner contre l'Ecosse. Nous voulons finir sur une bonne note. Si on gagne, ce sera bien pour la suite des qualifications", a conclu Thorgan Hazard. (Belga)