Diables Rouges - Timothy Castagne est fier de son premier but en équipe nationale

Timothy Castagne a inscrit son premier but en équipe nationale, samedi, lors du match remporté 3-0 par la Belgique contre le Kazakhstan. "C'est une grande fierté", a commenté le latéral de l'Atalanta.

Castagne a doublé la mise juste avant le quart d'heure de la tête. "En plus c'est une belle action. Elle a été bien créée et elle s'est bien terminée. J'ai mis un but et donné un assist. Et il y aurait pu en avoir un deuxième, mais Lukaku a loupé son face à face avec le gardien", a souri Castagne. Son but a tué tout suspense dans la rencontre. "On aurait pu enfoncer le clou, mais on a préféré faire tourner la balle. L'important, ce sont les trois points." Castagne a été préféré par Roberto Martinez à Thomas Meunier, titulaire habituel sur le flanc droit. "Thomas a eu quelques blessures alors que moi j'ai bien terminé la saison. Je pense que le coach a regardé le niveau de forme. C'est une bonne chose, on sait que si on joue bien en club, on a une chance." Castagne a senti durant la semaine qu'il allait probablement commencer la rencontre. "On a eu une discussion pendant la semaine où le coach et ses assistants me disaient ce qu'ils voulaient que je fasse contre le Kazakhstan." Castagne compte à présent cinq 'caps' en équipe nationale. "A chaque fois qu'on commence, on a de la confiance en plus. Et sur le flanc droit, on a vu qu'on s'entend bien avec Mertens", a conclu le latéral.