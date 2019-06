En fin de contrat chez les Sang et Or, l’ailier français de 29 ans est retourné aux Herbiers, qui est descendu en Nationale 2, le quatrième niveau français.

L’ailier avait passé six saisons aux Herbiers, en Vendée, disputant 144 matches (dont 56 en National) et inscrivant 36 buts, avant de rejoindre Tubize en juillet 2017.

Avec les Sang et Or, il aura disputé 41 rencontres et marqué trois buts.