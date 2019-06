Arsenal aurait fait une offre pour Yannick Carrasco… et Dennis Praet

Arsenal serait donc le club européen qui souhaite rapatrier le Diable rouge en Europe. Les Gunners doivent néanmoins se mettre d’accord avec le Dalian Yifang, club chinois dans lequel évolue Carrasco.

Yannick Carrasco ne cache plus son envie de retourner en Europe. Son périple en Chine avec le Dalian Yifang, où il évolue depuis février 2018, pourrait prendre fin lors de ce mercato estival.

Selon le quotidien espagnol Sport, Arsenal aurait déposé une offre concrète pour rapatrier le Diable rouge. Les Gunners avaient déjà tenté de l’enrôler l’hiver dernier, mais le club chinois avait refusé de le céder.

Arsenal pourrait également, selon la Gazzetta Dello Sport, attirer le Diable rouge Dennis Praet et Joaquim Andersen, qui évoluent tous deux à la Sampdoria. Montant de la transaction: 48 millions d’euros.

Tonight #Arsenal have sent a new offer to #Sampdoria for Joaquim #Andersen and Dennis #Praet: €48M for both. Steps forward for finalize the deal, even if Ferrero wants more. #transfers #AFC