Dominic Thiem sort Djokovic et retrouve Rafael Nadal en finale

L’Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial, a rejoint l’Espagnol Rafael Nadal en finale des Internationaux de France à Roland-Garros pour tenter de s’offrir une revanche de la finale de l’an dernier perdue face au Majorquin.

Dans la seconde demi-finale, interrompue la veille par la pluie la veille, Thiem a en effet pris la mesure du Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, samedi sur la terre battue parisienne en cinq sets 2-6, 6-3, 7-5, 5-7 et 7-5 pour une durée totale de match de 4 heures et 13 minutes.

Les deux hommes avaient repris samedi leur duel dans le troisième set alors que l’Autrichien y menait 3 à 1. Thiem avait remporté vendredi la première manche (6-2) et Djokovic avait égalisé en s’imposant dans la seconde (3-6) dans des conditions de jeu très venteuses, puis pluvieuses.

Samedi sur le court Central, Thiem n’a rien lâché, même si Djokovic, lauréat de 15 tournois du Grand Chelem dont un succès à Paris en 2016, a tout essayé pour renverser une tendance à l’avantage de l’Autrichien depuis la veille. Thiem a mené 2 sets à 1 (7-5 dans la 3e manche), mais le Serbe a fait ensuite la course en tête avec un break d’avance dans le 4e set. Dos au mur face à Thiem qui servait pour le match à 4-5, le numéro 1 mondial, retrouvait des couleurs en allant chercher une 5e manche, décisive, 7 jeux à 5.

La partie a été interrompue par la pluie dans ce 5e set à 4-1 (40-40) pour Thiem sur le service de Djokovic, durant environ une heure. À 5-3, Dominic Thiem pouvait servir une seconde fois pour le gain du match, mais Djokovic n’en démordait décidément pas pour réussir le contre-break (4-5) sauvant au passage deux balles de match avant d’égaliser (5-5).

Les nerfs d’acier de Dominic Thiem ont pourtant permis à l’Autrichien de 25 ans, sur le service de Djokovic et sur une 3e balle de match, d’aller chercher son billet pour la finale, comme l’an dernier, face à Nadal.

L’autre demi-finale entre Roger Federer, 3e mondial, et Rafael Nadal, 2e mondiale, avait pu être épargnée par la pluie vendredi. Le Majorquin s’est qualifié pour la 12e fois en finale de Roland Garros en dominant nettement le Suisse en trois sets 6-3, 6-4, 6-2.

En finale dimanche, Dominic Tiem et Rafael Nadal seront opposés pour la 13e fois avec un net avantage à l’Espagnol qui mène 8 victoires à 4. L’Espagnol, invaincu à Roland-Garros en 93 rencontres, vise un 12e titre à la Porte d’Auteuil et un 18e Grand Chelem. Il l’avait emporté l’an dernier en finale à Paris 6-4, 6-3, 6-2 face à Thiem, qui compte 13 tournois ATP à son palmarès.

Outre ses 11 victoires à Roland-Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018), Rafael Nadal, 33 ans, a gagné trois fois l’US Open (2010, 2013 et 2017), deux fois Wimbledon (2008 et 2010) et une fois l’Open d’Australie (2009). sept succès à l’Open d’Australie (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019), ses quatre rendez-vous gagnants à Wimbledon (2011, 2014, 2015 et 2018) et sa triple victoire à l’US Open (2011, 2015 et 2018).

Novak Djokovic, 32 ans, avait remporté Roland-Garros en 2016, l’une de ses 15 victoires dans un tournoi du Grand Chelem avec ses 7 succès à l’Open d’Australie (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019), ses quatre rendez-vous gagnants à Wimbledon (2011, 2014, 2015 et 2018) et sa triple victoire à l’US Open (2011, 2015 et 2018).

Le Serbe a surtout perdu l’occasion de pouvoir réaliser la passe de quatre en remportant les quatre tournois du Grand Chelem consécutivement. Il avait gagné Wimbledon et l’US Open l’an dernier, triomphant à l’Open d’Australie ensuite en janvier.