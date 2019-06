Première défaite depuis un an pour les Red Lions, battus par les Pays-Bas

Battus par les Pays-Bas lors de leur 9e rencontre de Hockey Pro League, les Red Lions ont perdu leur brevet d’invincibilité qu’ils détenaient avec 19 matches sans défaite, samedi à Anvers.

Les champions du monde en titre et N.1 mondiaux, se sont en effet inclinés 0-4 (mi-temps: 0-0) face aux Néerlandais, champions d’Europe et 3es à la FIH, qu’ils avaient privés d’un sacre mondial en décembre dernier en Inde.

Malgré une nette domination der la Belgique en première mi-temps, ce sont les Néerlandais qui ont pris les commandes de la rencontre via deux buts de Bjorn Kellerman (37e et 48e), un autre de Bob de Voogd (55e) et un dernier de Jeroen Hertzberger (60e).

La dernière défaite internationale dans le temps réglementaire de la Belgique datait du 26 juin 2018 lors du dernier Champions Trophy,… et déjà face aux Pays-Bas (1-6), avant de débuter deux jours plus tard une série de 19 rencontres sans revers, interrompue donc samedi à la Wilrijkse Plein d’Anvers.

Avec 19 points sur 27, la Belgique se maintient à la deuxième place du classement de cette première édition de Pro League qui se terminera fin juin par un Final Four à Amsterdam. Devancée par l’Australie, elle reste néanmoins devant les Pays-Bas (3e) et l’Argentine (4e).

Les Red Lions auront l’occasion de prendre leur revanche face aux Néerlandais dimanche lors de la manche retour à ‘s-Hertogenbosh, avant d’enchaîner avec un déplacement en Allemagne (12 juin), puis recevoir à Anvers la Nouvelle-Zélande (16 juin), l’Australie (19 juin) et enfin l’Argentine (23 juin).