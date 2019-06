L’entraîneur du Monténégro limogé pour avoir refusé de coacher contre le Kosovo

Le Serbe Ljubisa Tumbakovic n’est plus l’entraîneur de l’équipe nationale du Monténégro. Il n’était pas sur le banc vendredi soir pour la rencontre face au Kosovo.

Ce n’est pas le seul à avoir boycotté la rencontre, puisque Filip Stojkovic et Mirko Ivanic, tous deux nés en Serbie, n’étaient pas non plus présents, comme le rapporte la BBC.

Il y aurait effectivement eu des pressions des autorités serbes, qui ne reconnaissent pas l’existence du Kosovo, pour expliquer cela. Le pays a déclaré son indépendance par rapport à la Serbie en 2008. Il est reconnu par la majorité des états européens et les États-Unis, mais pas encore par la Serbie, la Chine, la Russie et cinq autres nations européennes.

Une «mauvaise surprise et une rupture des termes de son contrat», a réagi la fédération monténégrine de football. Tumbakovic était en charge de l’équipe depuis janvier 2016.

Pour l’aspect sportif, le Monténégro et le Kosovo ont fait match nul (1-1) dans un stade vide, à Podgorica, après avoir été épinglé pour des chants racistes à l’encontre des joueurs anglais en mars dernier.