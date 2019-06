Eden Hazard: «Quitter Chelsea est la décision la plus difficile de ma carrière»

Eden Hazard, passé vendredi de Chelsea au Real Madrid pour une somme estimée à 100 millions d’euros, a tenu à remercier les Blues dans une lettre publiée via ses pages Facebook et Twitter.

«Ce n’est pas un secret: jouer pour le Real Madrid est mon rêve depuis que je suis un petit garçon», raconte le Diable Rouge. «J’ai fait de mon mieux pour ne pas être distrait ou distraire l’équipe durant cette période difficile de spéculation et d’attention médiatique, surtout les six derniers mois», ajoute celui qui était déjà cité au Real après le Mondial 2018.

«Maintenant que les clubs ont trouvé un accord, j’espère que vous comprendrez que je dois entamer mon prochain chapitre, tout comme chacun d’entre vous quand on a la chance de poursuivre ses rêves», poursuit Eden Hazard. «Quitter Chelsea est à ce jour la plus grosse et la plus difficile décision de ma carrière. Maintenant que c’est public, je voudrais faire part de quelque chose qui a toujours été clair pour moi: j’ai adoré chaque moment à Chelsea, que je n’ai jamais envisagé de quitter pour un autre club. Je n’avais que 21 ans quand je suis arrivé et j’ai grandi comme homme et comme joueur avec vous tous. Vous m’avez aidé à devenir capitaine de l’équipe nationale belge. Il y a bien sûr eu des moments difficiles, pour l’équipe et pour moi, c’est le football professionnel. Mais pour moi, le football c’est avoir un ballon dans les pieds, jouer des matches et profiter de chaque instant. Même quand on ne jouait pas bien, j’essayais de faire de mon mieux. Chelsea et ses supporters seront toujours spéciaux. La saison prochaine, je regarderai vos résultats en premier et j’espère que nous nous retrouverons en Ligue des champions. Je tiens à remercier tout le monde au club, mes ex-collègues et le propriétaire, M.Abramovich, qui m’a permis de réaliser deux rêves. Le premier en devenant un joueur de Chelsea et le second en devenant un joueur du Real Madrid».