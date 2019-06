Fortes rafales de vent: 60 interventions en Wallonie picarde, des incidents sur le rail

Quelle météo pour ce week-end?

Reporters / QUINET Le temps restera venteux une bonne partie de la journée de samedi, sous une nébulosité variable, selon les prévisions de l’IRM. En matinée, les précipitations concerneront surtout l’ouest du pays. En cours d’après-midi, quelques averses sont prévues principalement dans l’intérieur. Maxima de 14 à 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans l’intérieur. À la mer, il sera très fort. Des rafales de 80 à 90 km/h seront possibles. En fin d’après-midi et en soirée, le temps se calmera.

Samedi soir, une dernière averse isolée sera possible. Durant la nuit, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera avant l’arrivée de nuages élevés par la France. Dans l’intérieur, le vent deviendra faible de sud à sud-ouest et plus tard de sud-est ou de directions variées. À la mer, il deviendra modéré de sud-ouest. Minima de 6 à 11 degrés.

Dimanche, le temps sera d’abord sec avec encore quelques éclaircies. Plus tard, le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec le risque d’une averse isolée mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Davantage d’averses suivront probablement la nuit suivante. Maxima entre 17 degrés à la mer et en Haute Belgique et 21 degrés en Campine. Vent faible de direction variable, devenant modéré de nord-nord-est à la mer l’après – midi et sur les autres régions en soirée.