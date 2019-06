(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et le Mexique avaient trouvé un accord sur l'immigration et qu'il levait par conséquent sa menace d'imposer des taxes douanières à partir de lundi sur l'ensemble des produits mexicains.

"Les Etats-Unis sont parvenus à un accord signé avec le Mexique. Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués lundi par les Etats-Unis, contre le Mexique, sont donc suspendus indéfiniment", a-t-il tweeté. Précisant que des détails allaient être communiqués "sous peu", il a ajouté que Mexico allait prendre "des mesures fortes pour endiguer le flux migratoire traversant son pays à destination de la frontière sud américaine". "Cela va permettre de réduire grandement, ou éliminer, l'immigration illégale venant du Mexique et entrant aux Etats-Unis", a-t-il poursuivi. Quelques minutes plus tard, le ministre mexicain des affaires étrangères Marcelo Ebrard, présent à Washington pour négocier, a confirmé sur Twitter qu'il n'y aurait "pas de tarifs douaniers de la part des Etats-Unis lundi", remerciant "toutes les personnes qui nous ont aidés à montrer la grandeur du Mexique". Les négociations entre les deux voisins avaient commencé en début de semaine, et se sont poursuivies pendant de longues heures vendredi au département d'Etat à Washington. Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités, accusait le Mexique de ne rien faire ou presque pour freiner le passage sur son sol de migrants d'Amérique centrale qui finissent par entrer clandestinement aux Etats-Unis. Le milliardaire républicain avait donc décidé d'appliquer dès le 10 juin une taxe de 5% sur tous les biens provenant du Mexique, qui aurait pu augmenter progressivement jusqu'à 25% le 1er octobre. (Belga)