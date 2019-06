Mondial féminin - La France bat la Corée du Sud 4-0 dans le match d'ouverture

(Belga) La France a battu la Corée du Sud 4-0 dans le match d'ouverture du Mondial féminin de football, vendredi au Parc des Princes à Paris.

La Lyonnaise Eugénie Le Sommer a marqué le premier but du Mondial 2019 à la 9e minute. Wendie Renard a ensuite planté un doublé (35 et 45+2). La capitaine des Bleues, Amandine Henry, a fixé le score à 4-0 à la 85e. Le second match de la 1e journée du groupe A opposera la Norvège au Nigéria samedi à 20h00 à Reims. Les deux premiers matches du groupe B auront aussi lieu samedi: Allemagne - Chine à 15h00 à Rennes et Espagne - Afrique du Sud à 18h00 au Havre. (Belga)