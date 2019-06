Officiel: Eden Hazard s’engage avec le Real Madrid jusqu’en 2024

Eden Hazard s’est engagé avec le Real Madrid pour cinq ans, jusqu’en juin 2024, en partance de Chelsea, a annoncé le club espagnol ce vendredi soir.

Le feuilleton a pris fin: le Real Madrid a officialisé le transfert d’Eden Hazard, en provenance de Chelsea.

Des sources anglaises faisaient état, hier, d’un accord entre les deux clubs à hauteur de 88 millions de livres, soit un peu moins de 100 millions€, et alors qu’il ne restait qu’un an de contrat au Brainois.

C’est le transfert dont rêvait le numéro 10 belge, qui devrait porter le numéro 7, laissé par Cristiano Ronaldo, selon des médias espagnols. La succession sera lourde, mais le défi passionnant.

Le Real n’a gagné que la Coupe du monde des clubs, cette saison, et c’est évidemment trop peu pour une telle institution. Alors Florentino Perez, le président merengue, a accédé aux demandes de Zinédine Zidane: réaliser un mercato marquant.

Hazard, lui, va donc travailler avec son idole, qui avait déjà essayé de l’attirer, il y a deux ans. Il sera intéressant de voir quelle relation les deux hommes vont nouer. Zidane était un artiste, quand il jouait. Il est un entraîneur exigeant, mais qui saura laisser s’exprimer le talent du Belge.

Avec le Real Madrid, Hazard aura surtout une vraie chance de gagner la Champions League, ce qu’il n’avait pas nécessairement à Chelsea, où il avait l’impression d’avoir fait le tour, au bout de sept saisons et un palmarès coquet: deux titres de champion (2015 et 2017), deux Europa League (2013 et 2019), une Coupe d’Angleterre (2018) et une Coupe de la Ligue (2015).

Décontracté à l’entraînement

Enfin, et même si ce n’est pas pour tout de suite, Eden Hazard peut se rapprocher un peu plus du Ballon d’or, en rejoignant la Maison blanche. Il rêve de le gagner. Ils sont sept, dans l’histoire du club, à l’avoir gagné au moins une fois (*).

Depuis plusieurs mois, il ne se passait pas un jour sans qu’un nouvel épisode alimente le feuilleton du transfert du Belge en Espagne. Mercredi soir, et encore hier en journée, certains médias espagnols annonçaient ainsi que Hazard allait être présenté cette semaine, quittant carrément le rassemblement belge. Il n’en a jamais été question, et il n’en est pas question, rappelait-on hier du côté de la fédération belge de football.

Eden Hazard, lui, est apparu décontracté, lors du quart d’heure d’entraînement ouvert aux médias, ce vendredi, en prévision de Belgique – Kazakhstan, samedi. Son souhait était de régler son futur avant les rendez-vous internationaux, cela a finalement été bouclé pendant. La présentation est, quant à elle, prévue la semaine prochaine.

(*) Di Stefano, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Cristiano Ronaldo et Modric.